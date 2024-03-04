İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Esenler Merkez Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde ticaretinin yapıldığını tespit etti.
2 Mart'ta belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Uyuşturucuları kalem kutularının içerisine zulaladılar
Operasyonda A.K.(20) isimli şüpheli yakalanırken, adresin bodrum katında yapılan aramalarda, kalem kutuları içerisine zulalanan 770,52 gram marihuana, 178.45 gram uyuşturucu öğütücü, 3.23 gram uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda ayrıca 4 adet fişek, 2 adet cep telefonu, 29 bin 800 TL para ele geçirildi.
Cezaevine gönderildi
“Kasten öldürme, kasten yaralama, dolandırıcılık"tan çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen şüpheli, uyuşturucu madde ticaretinden sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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