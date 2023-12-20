İstanbul'da kamyonetin bariyerlere sıkıştırdığı motosikletli ölümden döndü TEM Otoyolu'nda kamyonetin sıkıştırdığı motosiklet sürücüsü, bariyerlere çarparak yaralandı. O anlar başka bir aracın kamerasına yansırken kazaya neden olan kamyonetin sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

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DHA

Serkan Yılmaz, yeni aldığı motosikleti ile İstanbul'un Başakşehir ilçesinde TEM Otoyolu Ispartakule mevkii, Esenyurt istikametinden Büyükçekmece'de çalıştığı hastaneye doğru yola çıktı.

Yılmaz, Altınşehir Mahallesi mevkiinde, orta şeritten sağ şeride geçmek istediği sırada, sol şeritten bir kamyonet üzerine geldi.

Kamyonetin üzerine gelmesiyle manevra yapan Yılmaz, motosikletle birlikte bariyerlere çarparak düştü.

Arkasına bakmadan yola devam etti

Kamyonet şoförünün arkasına bile bakmadan yoluna devam ettiği kazada Yılmaz, arkasından gelen bir kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Motosiklet sürücüsü Yılmaz, olay sonrası kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi olurken, bir şirket çalışanı olan kamyonet şoförüne dava açtı.

Kaza anı, Serkan Yılmaz'ın arkasından gelen bir otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Ekipmanlar sayesinde hayatta kaldım"

Kaza anını anlatan motosiklet sürücüsü Serkan Yılmaz, "Kağıthane'den yeni aldığım motosikletimle, Büyükçekmece'deki iş yerime gidiyordum. TEM Otoyolu Ispartakule mevkiinde giderken, şirket aracı olduğunu öğrendiğim bir kamyonet, en sol şeritten en sağ şeride beni sürükleyerek geçti. Bariyerlere çarpmama sebep oldu. Durmaması beni çok üzdü.

Davamı açtım, hukuksal olarak da gereken tüm hakkımı arayacağım. Kazadır sonuçta olabilir, durmaması, insanlığını sorgulamadan basıp gitmesi, beni çok yıprattı. O yüzden hukuksal olarak hakkımı arayacağım. Hamdolsun kırılmış bir yerim yok, ezilme var. Yeni almış olduğum motorumda kısmi masraflarım var. Kullanmış olduğum ekipmanlar sayesinde şu anda hayattayım.

"Araç kamerası olmasa ispatlayamayacaktım"

Allah göstermesin arkamdan gelen bir kamyon vardı, kendimi emniyet şeridine atmasam, kamyon da üzerimden geçebilirdi. 2 çocuğum ve ailem perişan halde, ben de hayatta olmayacaktım belki de. Motorculara, İstanbul trafiğinde ve Türkiye genelinde saygısı olmayan şoförlerden, sağınıza solunuza dikkat etmenizi, kaç aileyi perişan edeceğinizi bilmenizi istiyorum. Arkamdan gelen otomobilin araç kamerası olmasaydı, ben hiçbir şeyi ispatlayamayacaktım." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)