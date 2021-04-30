Tam kapanma kararı dün itibarıyla uygulanmaya başladı. Polis ekipleri denetimleri artırdı.

İstanbul'da tam kapanmanın ilk saatlerinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, izin belgesi eksik olan kişilere ceza kesildi.

Dün başlayan tam kapanma 17 Mayıs'a kadar sürecek.

DENETİMLER HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Fatih, Bakırköy ve D-100 karayolunda denetleme yapan polis ekipleri, araçları tek tek durdurarak sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti.

"YENİ BELGE ÇIKARMAK GEREKİYORMUŞ"

Fatih'te, yemek şirketinde çalıştığı öğrenilen bir kişiyi durduran polis, izin belgelerinde eksiklikler olduğu gerekçesiyle tutanak tutarak ceza kesti.

Durdurulan sürücü, "İzin belgemiz var, şirketin verdiği geçerli olmadığı için yeni kanuna göre yenisini çıkarmamız gerekiyormuş. Bu yüzden ceza yedim." dedi.

Durdurulan başka bir sürücüye ise çiftçilik ve hayvancılık yaptığını söylemesine rağmen izin belgelerinde eksiklik olduğu için para cezası uygulandı.

İstanbul'da kapanmanın ilk saatleri cezayla başladı ViDEO