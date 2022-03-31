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    İstanbul'da kavga eden şahıslar trafiği zora soktu

    Trafikte kavga eden iki grup, acil hasta taşıyan ambulansın ilerlemesine engel olurken yaşanan o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 31.03.2022 - 09:27
    • Güncelleme : 31.03.2022 - 09:53
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    İstanbul'da kavga eden şahıslar trafiği zora soktu

    İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi Kavacık Kavşağı mevkiinde meydana gelen olayda yol meselesi yüzünden tartışan iki sürücü daha sonra kavga etmeye başladı.

    YUMRUK YUMRUĞA KAVGA ETTİLER

    Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga dakikalarca devam etti.

    HASTANEYE YETİŞMEK İSTEYEN AMBULANS İLERLEYEMEDİ

    Trafikteki bazı sürücüler araçlarını durdurarak kavga edenleri ayırmaya çalışsa da ilk başlarda başarılı olamadı.

    Emniyet şeridi kapanan yolda saniyelerle yarışan ambulans ise ilerleyemedi.

    İstanbul da kavga eden şahıslar trafiği zora soktu #1


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