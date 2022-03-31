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İstanbul'da kavga eden şahıslar trafiği zora soktu

İstanbul'da kavga eden şahıslar trafiği zora soktu

Trafikte kavga eden iki grup, acil hasta taşıyan ambulansın ilerlemesine engel olurken yaşanan o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.