- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- İstanbul'da kavga eden şahıslar trafiği zora soktu
İstanbul'da kavga eden şahıslar trafiği zora soktu
Trafikte kavga eden iki grup, acil hasta taşıyan ambulansın ilerlemesine engel olurken yaşanan o anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 31.03.2022 - 09:27
- Güncelleme : 31.03.2022 - 09:53
İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişi Kavacık Kavşağı mevkiinde meydana gelen olayda yol meselesi yüzünden tartışan iki sürücü daha sonra kavga etmeye başladı.
YUMRUK YUMRUĞA KAVGA ETTİLER
Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga dakikalarca devam etti.
HASTANEYE YETİŞMEK İSTEYEN AMBULANS İLERLEYEMEDİ
Trafikteki bazı sürücüler araçlarını durdurarak kavga edenleri ayırmaya çalışsa da ilk başlarda başarılı olamadı.
Emniyet şeridi kapanan yolda saniyelerle yarışan ambulans ise ilerleyemedi.