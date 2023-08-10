İHA
Trafikte yaşanan kazaların ve ölümlerin önüne geçilmesi amacıyla polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.
Yapılan denetimlerle kurallara uymayan sürücülere cezalar kesiliyor.
Hal böyle olunca bazı araç sürücüleri de polislere zorluk çıkartıyor.
Kaza sonrası tartışma çıktı
Bu durumun son örneği ise İstanbul'da yaşandı.
Dün saat 18.15 sıralarında Karaköy’de bir araç ve motosiklet sürücüsü cadde üzerinde kaza yaptı.
Olay yerine gelen polis ekipleri ile sürücü arasında kaza sonrası tartışma yaşandı.
Gözaltına alınmak isteyince küfretti
Tartışma sırasında polise hakaret ettiği söylenen şahıs gözaltına alınmak isteyince küfür etti.
Olay yerine takviye olarak gelen polis ekipleri şahsı polise mukavemet ettiği için gözaltına aldı.