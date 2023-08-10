İstanbul'da kaza sonrası polisle tartışıp küfretti Karaköy’de trafik kazasına karışan bir sürücü, olaya dahil olan trafik polisleri ile de tartışma yaşadı. Yaşanan tartışma sonrası polise küfür edip direndiği iddia edilen şahıs gözaltına alındı.

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İHA

Trafikte yaşanan kazaların ve ölümlerin önüne geçilmesi amacıyla polis ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

Yapılan denetimlerle kurallara uymayan sürücülere cezalar kesiliyor.

Hal böyle olunca bazı araç sürücüleri de polislere zorluk çıkartıyor.

Kaza sonrası tartışma çıktı

Bu durumun son örneği ise İstanbul'da yaşandı.

Dün saat 18.15 sıralarında Karaköy’de bir araç ve motosiklet sürücüsü cadde üzerinde kaza yaptı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ile sürücü arasında kaza sonrası tartışma yaşandı.

Gözaltına alınmak isteyince küfretti

Tartışma sırasında polise hakaret ettiği söylenen şahıs gözaltına alınmak isteyince küfür etti.

Olay yerine takviye olarak gelen polis ekipleri şahsı polise mukavemet ettiği için gözaltına aldı.