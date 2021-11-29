İstanbul'da kiralanan kamyonun GPS'i sökülünce, il il arama yapıldı

Araç kiralama işi yapan firmadan kiralanan kamyonun GPS'i söküldü. Firma yetkilileri, kamyonlarını bulabilmek için 1 aydır il il geziyor.

İstanbul'da uzun yıllardır vinç ve araç kiralama işi yapan Osman Özkul ve Halil Sarp, kamyonlarını Bursa'da yaşayan bir şahsa kiraladı.

Firma, aylık 8 bin lira karşılığında kamyonu kiraya verdi.

Kiraladıkları kamyonun 6 gün sonra GPS sinyali kesilince şüphelenip kiraladıkları kişiyi aradılar. Kiraladıkları kişi, karşı firma yetkililerinin telefonlarına çıktı.

GPS SİNYAL VERMİYOR

Aracı geri isteyen firma yetkilileri olumlu cevap alamadı. GPS'i de sinyal vermeyen araçlarının parçalanıp satılmasından endişe eden firma yetkilileri, Bursa'ya gelerek bu kişiden şikayetçi oldu.

BİRÇOK İLİ GEZDİLER

Aynı zamanda kiraladıkları kişilerin Türkiye'nin farklı noktalarında yaşayan yakınlarına tek tek ulaşıp araçlarını bulmak için mücadele ettiler. Osman Özkul ve Halil Sarp; 1 aydır 500 bin lira değerindeki kamyonlarını bulmak için Türkiye'nin birçok ilini gezip kamyonlarını arıyor.





"GPS SÖKÜLÜNCE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK"

Tek isteklerinin kamyonlarını bulmak olduğunu ifade eden Osman Özkul ve Halil Sarp, "Biz kamyonu Bursa'da bir kişiye aylık 8 bin lira karşılığında kiraya verdik. 1 aydır kamyonumuzu hiçbir şekilde bulamıyoruz. Kamyon HTS kayıtlarına da takılmamış, aracımızın maddi değeri 500 bin lira. Biz karşı tarafla aylık 8 bin lira karşılığında kira sözleşmesi yaptık. Kiraya verdiğimiz aracımızın GPS sökülünce İstanbul'dan gelip Bursa'da suç duyurusunda bulunduk. Kiraya verdiğimiz kişiye telefonla ulaştığımızda "ben sizi geri arayacağım" cevabı veriyor. Kiraya verdiğimiz Türkiye'nin farklı illerinde oturan yakınlarına tek tek gittik ama bir netice alamadık." dedi.