DHA
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde hareketli anlar yaşandı.
Akşam saatlerinde asker eğlencesi için hazırlıklar yapıldı.
Eğlenceye katılan davetliler büyük bir kalabalık oluştururken, askere gidecek olan genç için arkadaşları bir araya geldi.
Yumruk ve tekmelerle saldırdılar
Bu sırada bir binanın önünde oturan genç kızlar arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Saç saça baş başa kavgaya tutuşan genç kızlar, yumruk ve tekmelerle birbirine saldırdı.
O anlar kamerada
Kavgayı eğlenceye katılan diğer davetliler güçlükle ayırdı. Kavganın sona ermesiyle eğlenceye katılanlar, araç konvoyu düzenledi.
Kavga anları, çevredeki bir binanın güvenlik kamerası yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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