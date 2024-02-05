İstanbul'da kızların yumruklu kavgası asker eğlencesine damga vurdu Asker uğurlama eğlencesine katılan davetliler arasındaki bir grup kız saç saça baş başa birbirine girdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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DHA

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde hareketli anlar yaşandı.

Akşam saatlerinde asker eğlencesi için hazırlıklar yapıldı.

Eğlenceye katılan davetliler büyük bir kalabalık oluştururken, askere gidecek olan genç için arkadaşları bir araya geldi.

Yumruk ve tekmelerle saldırdılar

Bu sırada bir binanın önünde oturan genç kızlar arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Saç saça baş başa kavgaya tutuşan genç kızlar, yumruk ve tekmelerle birbirine saldırdı.

O anlar kamerada

Kavgayı eğlenceye katılan diğer davetliler güçlükle ayırdı. Kavganın sona ermesiyle eğlenceye katılanlar, araç konvoyu düzenledi.

Kavga anları, çevredeki bir binanın güvenlik kamerası yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)