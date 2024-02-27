İstanbul'da kontrol noktasında polise ateş açtılar: Şahıslar gözaltına alındı Şüpheli davranışlarından dolayı polislerin durdurduğu şahıslar, ekiplere ateş açtı. Polislerle aralarında çatışma yaşanan şahıslar gözaltına alınırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA

İstanbul'da dün gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı.

Avcılar ilçesinde Yunus polis ekipleri, sokak üzerinde yürüyen ve şüpheli görülen şahısları durdurarak bilgilerini kontrol etmek istedi.

Polise ateş açtılar

Kimliklerini vermeyen şahıslardan bir veya birden fazla kişi, bir anda polis ekiplerine ateş açmaya başladı.

Çatışma çıktı

Şahısların ateş açmasından sonra polis ekipleri ile aralarında çatışma çıktı.

Ekiplerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi.

Gözaltına alındılar

Olayda polis ekiplerinden yaralanan olmazken konu ile ilgili çok sayıda şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yeri inceleme ekipleri ise sokakta çalışma yaptı.

Şüphelilerin ateş açması sonucunda yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)