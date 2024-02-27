İstanbul'da kontrol noktasında polise ateş açtılar: Şahıslar gözaltına alındı

İstanbul'da dün gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı.
Avcılar ilçesinde Yunus polis ekipleri, sokak üzerinde yürüyen ve şüpheli görülen şahısları durdurarak bilgilerini kontrol etmek istedi.
Polise ateş açtılar
Kimliklerini vermeyen şahıslardan bir veya birden fazla kişi, bir anda polis ekiplerine ateş açmaya başladı.
Çatışma çıktı
Şahısların ateş açmasından sonra polis ekipleri ile aralarında çatışma çıktı.
Ekiplerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi.
Gözaltına alındılar
Olayda polis ekiplerinden yaralanan olmazken konu ile ilgili çok sayıda şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Olay yeri inceleme ekipleri ise sokakta çalışma yaptı.
Şüphelilerin ateş açması sonucunda yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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