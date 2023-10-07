İstanbul'da köprüde kavga! Otomobili yumrukladı, aile korku dolu anlar yaşadı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde seyir halindeki iki sürücü yol verme tartışması yaşadı. Aracından inerek otomobile saldan şahıs korku dolu anlar yaşattı. O anlar kamerada.

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DHA

Gün geçmiyor ki trafikte kavga çıkmasın...

Sürücüler, kural ihlalleri ve çeşitli nedenlerle birbirlerine giriyor.

Böylelikle hem kendi canları hem de diğer sürücülerin canı hiçe sayılıyor.

Köprüde yol verme tartışması çıktı

Bunun bir örneği de bugün İstanbul'da yaşandı. Olayın adresi ise 15 Temmuz Şehitler Köprüsü...

Öğle saatlerinde Anadolu-Avrupa yönünde seyir halinde ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü ve başka bir otomobil sürücüsü olan Emrah Güvenç arasında yol tartışması çıktı.

Yumrukla saldırdı

Hafif ticari sürücüsü, Güvenç ve ailesinin bulunduğu otomobilin önünde durdu.

Daha sonra hafif ticari araç sürücüsü, Güvenç ailesinin otomobilinin camına yumruk atarak bağırdı.

Küçük çocuk korkudan ağladı

Siniri geçmeyen sürücü ardından aracıyla geri giderek tartıştığı sürücünün otomobiline çarptıktan sonra gitti.

Bu sırada otomobilde bulunan sürücü Emrah Güvenç'in çocuğu korkudan ağlamaya başladı.

"Erkeksen aşağıya in"

Sürücü ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Görüntülerde, hafif ticari sürücüsünün aracından inerek tartıştığı sürücünün otomobilinin camına vurduğu, 'erkeksen aşağıya in' diye bağırdığı, o esnada otomobil içerisindeki çocuğunun ağlaması ve eşinin paniklediği görülüyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)