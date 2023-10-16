İstanbul'da köprüden düşen kadın tekneyle kurtarıldı Haliç Metro Köprüsü’nden düşerek dakikalarca su üstünde baygın halde yatan kadının kurtarıldığı anlar kameralara yansıdı.

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İHA

İstanbul'da Beyoğlu Haliç Metro Köprüsü üzerinde geçtiğimiz günlerde öğle saatlerinde meydana gelen olayda Fatma B., metroya doğru yürümeye başladı.

Bir süre sonra korkulukların yanında duran Fatma B., henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü.

Köprüden düştü

Metrelerce yükseklikten denize düşen kadını gören vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Baygın halde su üstünde kaldı

O esnada denize bulunan bir tekne kaptanı, yüzeyde hareketsiz yatan kadının yanına yaklaştı.

Dakikalar süren mücadelenin ardından kadın, denizden tekneye çıkartıldı.

Yaşanan o korku dolu anlar ise kameralara yansıdı.

Hastaneye kaldırıldı

Şişhane kıyısına çıkarılan kadın, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kalp masajı yapılan Fatma B., bilinci açık bir şekilde Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)