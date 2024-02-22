Kural ihlali bir feci kazayı daha beraberinde getirdi.
Görüntüler İstanbul'dan.
Kağıthane ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan olayda, trafikte aynı yönde ilerleyen motosiklet otomobilin önüne geçmek istedi.
Bu sırada otomobil motosiklete çarptı.
Metrelerce sürüklendi
Metrelerce yerde sürüklenen motosiklet sürücüsü öndeki otomobilin tamponuna çarparak durabildi.
Sürücülerin yardımlarıyla yerden kaldırılan motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
O anlar kameraya yansıdı
Görüntülerde, aynı yönde ilerleyen otomobilin yanındaki motosiklete çarpması ve motosiklet sürücüsünün metrelerce yerde sürüklenmesi görülüyor.
Önündeki aracın arkasına çarparak duran motosiklet sürücüsüne kaza yapan otomobil sürücüsü ve diğer sürücüler yardım ediyor.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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