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İstanbul'da korkutan trafik kazası: Otomobil, motosiklet sürücüsünü sürükledi

İstanbul'da korkutan trafik kazası: Otomobil, motosiklet sürücüsünü sürükledi Aynı yönde ilerlediği ve önüne geçmek isteyen motosiklete çarpan otomobil, sürücüyü sürükledi. O anlar araç kamerası tarafından kaydedildi.