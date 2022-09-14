İstanbul'da küçük çocuktan kaza yapan sürücüye: Plakanı aldım senin

Büyükçekmece’de maddi hasarlı kaza sonrası, annesiyle çarpıştıkları aracın sürücüsüne sinirlenen çocuk ortalığı birbirine katıp ağladı.

İstanbul Büyükçekmece'de dün öğle saatlerinde Mimaroba Mahallesi’nde seyir halindeki pikap ile bir otomobil çarpışması sonucu yol üzerinde maddi hasarlı kaza meydana geldi.

Pikap sürücüsü, araçlarının durumuna bakarken, annesinin içinde olduğu otomobilden inen çocuk, olayın şokuyla sinirlenerek şoföre küfretmeye başladı.

Annesi ve çevredeki vatandaşlar, ağlamaya başlayan küçük çocuğu su içirerek sakinleştirmeyi denedi.

Küçük çocuk ortalığı birbirine kattı

Ağlamaya başlayan çocuk bu kez de sürücünün yanına giderek “Plakanı aldım. Anne, 155’i ara” diye bağırmaya başlarken annesi, oğlunu “Tamam. O suçlu” diyerek susturmaya çalıştı.

Kaza yapan pikap şoförü, çocuğa aldırış etmeden hasarı kontrol etmeye devam ederken yaşanan o ilginç anlar ise çevredeki bir cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

O anlar kamerada

İHA'nın haberine göre yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde yaşanan maddi hasarlı kaza sonrası karşı tarafa sinirlenen küçük bir çocuğun küfrettiği, annesi ve çevredeki vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılan çocuğun ağlayarak şoförün yanına giderek “Plakanı aldım, Anne 155’i ara” dediği görülüyor.