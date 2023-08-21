İstanbul'da kuraklık! Sulların çekildiği gölet yeşil alana döndü Kentin su ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Alibeyköy barajını besleyen gölet kurumasının ardından gölet dron ile havadan görüntülenirken suların çekilmesi nedeniyle yeşillenen alanda mandaların otladığı görüldü.

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İHA

Kavurucu sıcakların etkisiyle göl ve barajlarda kuraklık çanları çalıyor.

Kış döneminin mevsim normalleri üzerinde seyretmesiyle birlikte azalan yağışlar nehirleri de etkiliyor.

Türkiye'de etkili olan sıcak hava dalgası İstanbul'da da etkisini sürdürüyor.

Son olarak İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi gün geçtikte düşüyor.

Su seviyesi geriledi

İSKİ verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı yüzde 32.38 seviyelerini görürken Alibeyköy Barajı'nda geçen yıl 39.41 olan su seviyesi bugün itibariyle 14.96'ya düştü.

Suların çekildiği alanda derin çatlak oluştu

Alibeyköy Barajı'nı besleyen gölet ise tamamen kurumasıyla suların çekildiği yerlerde ise derin çatlaklıklar oluştu.

Yeşillenen alan mandalara kaldı

Kuruyan gölet dron ile havadan görüntülenirken göletin kuruması nedeniyle yeşillenen alanda mandaların otladığı görüldü.