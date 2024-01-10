İstanbul'da Kur'an kursundan çıkan çocuk kazada hayatını kaybetti

DHA
İstanbul Sultangazi'de korkunç bir kaza yaşandı.
Kur'an kursundan çıkarak evlerine ilerleyen 5 yaşındaki Muhammet Enes Memiş, yolun karşısına geçmeye çalışırken servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Ağabeyi de kazada vefat etmişti
Ailenin, 3 yıl önce 10 yaşındaki oğlu Yasin Memiş'in de benzer bir kazada hayatını kaybettiği öğrenildi.
5 yaşındaki Muhammed Enes Memiş, 50. Yıl Ravza Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Kayabaşı Mezarlığı'nda bulunan ağabeyinin mezarının yanına defnedildi.
Sürücü adliyede
Cenazeye Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'da katıldı.
Olayın ardından gözaltına alınan işçi servisi şoförü Adil E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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