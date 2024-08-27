İstanbul'da kurye tuvaletini yaptığı asansörde mahsur kaldı Esenyurt'ta bir siteye sipariş getiren kurye, teslimat sonrası bindiği asansöre tuvaletini yapınca asansör arızalandı. Kuryenin asansörde mahsur kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA

İstanbul Esenyurt'ta lüks bir siteye sipariş getiren kuryenin binadan çıkarken yaptığı şey 'yok artık' dedirtti.

Siparişi teslim eden kurye, bindiği asansörde tuvalet ihtiyacını giderdi.

TUVALETİNİ YAPTIĞI ASANSÖR BOZULDU

Saniyeler içinde asansör arıza yaparken, kurye mahsur kaldı.

Dakikalarca içeride mahsur kalan adam çaresizce tuşlara basarken, site görevlileri tarafından mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan o trajikomik anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)