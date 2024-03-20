İstanbul'da kuyumcudan 300 bin dolar pırlanta çaldılar: 3 şüpheli yakalandı Kuyumcuya girerek 300 bin dolar değerinde pırlanta çalıp kayıplara karışırken, dükkan sahibin durumu polis ekiplerine bildirmesiyle yakalandılar. Hırsızların o anları işletmenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul'da hırsızların hedefi kuyumcu dükkanı oldu.

Kadıköy'de 15 Mart Cuma saat 04.20 sıralarında K.E.'ye ait kuyumcu dükkânına hırsızlar girdi.

Şüpheliler içeride bulunan yaklaşık 300 bin dolar değerinde pırlanta ziynet eşyasını çaldı.

Polis ekipleri harekete geçti

Sabah dükkânını açan iş yeri sahibinin şikâyeti üzerine polis tarafından soruşturma açıldı.

O anlar kamerada

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmada iş yerinin güvenlik kamerasına olayın saniye saniye yansıdığını belirledi.

Polis bu görüntüleri kullanarak şüphelilerin kullandığı sahte plakalı otomobili takibe aldı.

3 kişi gözaltına alındı

Yapılan araştırma sonucu kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için Esenyurt'ta 3 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Şüpheliler Medet K., Oğuzcan Ş. ve Selman G. gözaltına alındı.

4 yüzük ele geçirildi

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çaldıkları 4 pırlanta yüzük ele geçirildi.

Suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin daha önceden de suç kayıtları olduğu belirlendi. Medet K.'nın daha önceden 9, Oğuzhan Ş.'nin 10 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

3 ayrı dosyadan arınıyormuş

Diğer şüpheli Selman G.'nin ise 22 suç kaydı bulunduğu, 3 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)