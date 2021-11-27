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- İstanbul'da laf atma kavgasında silahla yaralandı
İstanbul'da laf atma kavgasında silahla yaralandı
Gaziosmanpaşa'daki vatandaşlar, kavga ettiği kişiyi silahla yaralayan saldırganı dövdü.
- İHA
- 27.11.2021 - 09:51
- Güncelleme : 27.11.2021 - 09:54
İstanbul Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Samet G. ile Emrullah S. arasında laf atma meselesi yüzünden tartışma çıktı, sonrasında ise ikili kavga etmeye başladı.
BACAĞINDAN VURDU
Kavga anında Samet G., yanındaki silahı çıkararak Emrullah S.'ye ateş etti.
Emrullah S., silahtan çıkan kurşunla bacağından yaralanırken, olayı gören vatandaşlar Samet G.'yi dövdü.
1 KİŞİ GÖZALTINDA
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kalabalığın arasında kalan Samet G.'yi gözaltına aldı.
1 YARALI
Sağlık ekipleri ise, bacağından yaralanan Emrullah S.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Öte yandan olay çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.