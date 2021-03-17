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- İstanbul'da lokalde kumara polis baskını
İstanbul'da lokalde kumara polis baskını
Gaziosmanpaşa'da kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, lokalde bulunan 14 kişi hakkında para cezası uyguladı.
- İHA
- 17.03.2021 - 10:33
- Güncelleme : 17.03.2021 - 10:47
İstanbul Gaziosmanpaşa’da, kumar oynayan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal edenlere ceza kesildi.
Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, koronavirüs önlemlerine ilişkin yürütülen çalışmalarda, Pazariçi Mahallesi'ndeki bir lokalde kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
14 KİŞİYE PARA CEZASI
Önceki gün saat 22.00 sıralarında söz konusu lokale baskın düzenleyen ekipler, burada yapılan kontrollerde 14 kişinin bulunduğunu belirledi.
Polis, lokalde bulunan kişilere 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereğince idari para cezası uyguladı.
İş yeri sorumlusu A.Y. hakkında ise “Kumar Oynanmasına Yer ve İmkan Sağlama” suçundan adli işlem yapıldı.
İstanbul'da lokalde kumara polis baskını ViDEO