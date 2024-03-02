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İstanbul'da metroda hayrete düşüren görüntü: Metroda uyuşturucu kullandı

İstanbul'da metroda hayrete düşüren görüntü: Metroda uyuşturucu kullandı İstanbul’da metroda yolculuk yapan bir şahıs, diğer yolculara aldırış etmeden elindeki pet şişeyle uyuşturucu madde kullandı. Ayakta durmakta güçlük çeken şahsın o anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.