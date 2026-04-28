İstanbul'da metrolarda hırsızlık yapanlar enselendi

İstanbul'da metro ve duraklarda hırsızlık...

İlk olay Şişli’de meydana geldi.

Mısır’dan turist olarak İstanbul'a gelen M.T.’nin, içinde bir miktar para, kredi kartları, kimlik ve pasaportunun bulunduğu cüzdanı çalındı.

POLİS KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞTI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada polis, şüphelilerin metroda hırsızlık anlarındaki güvenlik kamera görüntülerine ulaştı.

BİR OLAY DAHA

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürürken 4 Nisan Cumartesi günü bu kez, Şişhane Metro durağında Hindistan uyruklu K.M.’nin cüzdanı çalındı.

15 Nisan Çarşamba günü meydana gelen olayda ise, Fatih'te T1 Tramvay hattı Gülhane durağında Libya uyruklu E.J.E.Q’nin 7 bin 500 dolar parası çalındı.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, üç hırsızlık olayını da aynı şüphelilerin yaptığını belirledi.

Kimlikleri tespit edilen R.C ile Y.M. gözaltına alındı.

Şüphelilerin poliste daha önceden suç kayıtları olduğu da belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.