İstanbul'da meydan kavgası! Misafirin binadaki sözleri tansiyonu yükseltti Misafirliğe gelen ailenin 'Bina kötü kokuyor' tepkisini duyan apartman sakinleri karşılık verince sözlü tartışma meydan kavgasına döndü. Polis 4 kişiyi gözaltına alındı. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı.

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İHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde kavga çıktı.

Dün öğle saatlerinde bir aile akrabalarına misafirliğe geldi.

Binaya giren aile, kötü kokudan rahatsız olunca bağırarak, “Bina ne kadar kötü kokuyor.” dedi.

Tartışma kavgaya döndü

Bunu duyan bina sakinleri de aileye, “Beğenmiyorsanız gidin binadan.” diye karşılık verdi.

Bunun üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Ağız dalaşının büyüyerek küfürleşmenin başlaması üzerine taraflar birbirine girdi.

Misafir, gencin kaşını patlattı

O esnada iddiaya göre bina sakinleri, karşı taraftaki 17 yaşındaki gencin kaşını patlatınca kavga daha da alevlendi.

Binadan dışarıya taşan olay adeta meydan kavgasına dönüştü. Kimin kime vurduğu belli olmayan olayda, misafirliğe gelen aile de bina sakinlerden birini çocuğuna saldırdı.

4 kişi gözaltına alındı

Birçok kişinin yaralandığı olayla ilgili vatandaşların ihbarı üzeri olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kısa sürede gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırırken 4 kişiyi de gözaltına aldı.

6 kişiye ayakta müdahale edildi

Sağlık ekipleri ise kaşı patlayan genç ile hafif şekilde yaralanan 6 kişiye ayakta müdahale etti.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Tüm bu yaşananlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)