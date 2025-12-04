İstanbul'da minibüs şoförü öğrencilere hakaret ve beddua etti

- İstanbul Arnavutköy'de bir minibüs şoförü, kart basmadıkları gerekçesiyle öğrencilere hakaret ve beddua etti.
- Olay, bir yolcu tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
- Minibüsteki diğer yolcular da şoförün davranışına tepki gösterdi.
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde sefer halindeki minibüse binen öğrencilerden bazılarının akbil basmadığını iddia eden şoför, öğrencilerle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine şoför, öğrencilere hakaret ve beddua ederek tepki gösterdi.
YOLCULAR TEPKİ GÖSTERDİ
Şoförün öğrencilere yönelik sözleri, minibüste bulunan diğer yolcular tarafından da tepkiyle karşılandı.
O ANLAR KAMERADA
O anlar, bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde minibüs şoförünün direksiyon başında öğrencilere bağırdığı, küfrettiği ve beddualar savurduğu anlar yer aldı.