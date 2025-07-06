İstanbul'da minibüs şoförü taksiye saldırdığı anlar kameralara yansıdı Esenler'de seyir halindeki minibüs şoförü aracından inip tartışma yaşadığı taksiciye saldırmasıyla takside yolcu olarak bulunan anne ve oğlu, korkuya kapılarak araçtan inerken o anları başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.