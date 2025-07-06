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İstanbul'da minibüs şoförü taksiye saldırdığı anlar kameralara yansıdı

Esenler'de seyir halindeki minibüs şoförü aracından inip tartışma yaşadığı taksiciye saldırmasıyla takside yolcu olarak bulunan anne ve oğlu, korkuya kapılarak araçtan inerken o anları başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

DHA DHA
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İstanbul'un Esenler ilçesinde minibüs şoförü ile taksicinin kavgası korkuttu.

Olay, dün öğle saatlerinde Metris bağlantı yolu Bayrampaşa sapağında yaşandı.

YOL TARTIŞMASI

Aynı istikamette seyir halinde olan minibüs şoförü ve taksi şoförü arasında yol tartışması çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle minibüs şoförü taksinin önünü keserek aracından indi.

TAKSİDE BULUNAN YOLCULAR KAÇTI 

Öfkeli minibüs şoförü, taksiciye hakaretler yağdırdı.

Bu sırada taksideki kadın ve oğlu korkarak araçtan inip, olay yerinden uzaklaştı.

KAMERAYA YANSIDI

O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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