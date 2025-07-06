İstanbul'da minibüs şoförü taksiye saldırdığı anlar kameralara yansıdı

İstanbul'un Esenler ilçesinde minibüs şoförü ile taksicinin kavgası korkuttu.
Olay, dün öğle saatlerinde Metris bağlantı yolu Bayrampaşa sapağında yaşandı.
YOL TARTIŞMASI
Aynı istikamette seyir halinde olan minibüs şoförü ve taksi şoförü arasında yol tartışması çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle minibüs şoförü taksinin önünü keserek aracından indi.
TAKSİDE BULUNAN YOLCULAR KAÇTI
Öfkeli minibüs şoförü, taksiciye hakaretler yağdırdı.
Bu sırada taksideki kadın ve oğlu korkarak araçtan inip, olay yerinden uzaklaştı.
KAMERAYA YANSIDI
O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.