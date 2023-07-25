İstanbul'da motorlu kapkaççılar çıkmaz sokağa girdi Kağıthane’de işe gitmek için evinden çıkan bir genç, motosikletle gelen kasklı şahıslar tarafından gasbedilirken, kapkaççıların çıkmaz sokağa girdiği anlar ve yaşadıkları şok güvenlik kameralarına yansıdı.

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İHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Çeliktepe Mahallesi’nde sabah saatlerinde evinden çıkan 32 yaşındaki Hasan Göçmen, işyerine gitmek üzere yola koyuldu.

O esnada sokakta motosikletle dolanan kasklı 2 şahıs, genci gözünü kestirdi.

Sokakta yürüyen gencin elindeki cep telefonunu kapkaç yapan şahıslar hızla kaçmaya başladı.

Motorla çıkmaz sokağa girdiler

Hırsızları sokağı dönerek yokuş aşağıya inmek istedi ancak çıkmaz sokağa girdi. Neye uğradığını şaşıran kapkaççılardan biri inerken diğeri de motosikleti geldiği yöne geri çevirdi.

O esnada kapkaççıların arkasından koşan genç, şahıslara müdahale edemedi. Geriye dönen kapkaççılar motosikleti genci üzerine sürerek onu korkuttuktan sonra kayıplara karıştı.

O anlar kamerada

Genç ise sadece kapkaççıların arkasından bir süre daha koştu. Film gibi olay ise kameralara anbean yansıdı. Yaşanan olayla ilgili Hasan Göçmen’in şikayette bulunmadığı öğrenildi.

"Büyük ihtimalle çocuklar bu mahalleyi bilmiyorlar"

Olayla ilgili konuşan bir mahalleli, “Motosikletli iki çocuk gelmiş. Arkadaş, elinde telefonla gezerken elinden almışlar. Sonra buradan motosikletle geçiyorlar ve bir anda çıkmaz sokağa giriyorlar. Motosikletli olan telefonu diğerine veriyor. Ardından tekrar motosiklete binerek kaçıyorlar.

Arkadaşımız peşinden gidememiş. Sonuçta üstlerinde ne olduğunu bilmiyor. Navigasyon bile burayı normal sokak olarak gösteriyor. Sık sık buraya gelenler tekrar geri çıkmak zorunda kalır. Burada ilk defa kapkaç olduğunu gördüm. Büyük ihtimalle çocuklar bu mahalleyi bilmiyorlar, bilselerdi o çıkmaz sokağa girmezlerdi” dedi.