İstanbul’da motosiklet sahibinin intikamı! Yakaladığı hırsızı streç filme sardı Beyoğlu'nda motorunu çalan şahsı yakalayan bir genç, hırsızı streç filmle boydan boya sardı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde ilginç bir olay yaşandı.

Beyoğlu ilçesinde yaşı küçük olan bir şahıs, semtte 16 yaşındaki Caner Bal‘ın motosikletini çaldı.

Genç, kameralardan hırsızı tespit etti ancak yakalayamadı.

Aradan bir süre geçtikten sonra aynı hırsız, semtte Bal’a ait diğer yeni bir motosikleti tekrar gözüne kestirdi.

Hırsızdan aldığı intikam gündem oldu

Tam çalacağı esnada da Caner Bal’a yakalandı. Hırsız kaçmaya çalışınca genç hızlı hareket etti ve yakaladı.

Ardından başvurduğu yöntem ise sosyal medyada gündem oldu.

Streç filme sardı

Elindeki streç filmle şahsı ayaktan boynuna kadar sardı ve streç kutusuyla birkaç kez vurdu.

Genç tüm bu yaşanan akılalmaz olayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Gözaltına alındı

Olayın ardından Caner Bal, motosikletini çalan hırsızı teslim etmek için polis ekiplerine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızı gözaltına alarak emniyete götürdü.

Motosiklet bulunamadı

Emniyette ifadesi alınarak adli işlemleri yapılan hırsız, savcılık talimatıyla kaldığı çocuk yurduna teslim edildi.

Caner Bal’ın ilk çalınan motosikletin ise izine rastlanılamadı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)