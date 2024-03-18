İstanbul'da Oğuz Murat Acı'nın kuzeni benzer kazada öldü! Sürücü tutuklandı Silivri'de Anıl Aci'nin hayatını kaybettiği kaza ile ilgili yeniden mahkemeye çıkarılan kamyon sürücüsü Sait İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

Türkiye, Oğuz Murat Acı ismini yaşadığı kazayla biliyor.

Yazar Eylem Tok'un yurt dışına kaçırdığını oğlunun neden olduğu kazada Acı yaşamını yitirdi.

Geride acılı bir aile kalırken, Tok ve oğlu hakkında başlatılan soruşturmada kapsamlı bir şekilde devam ediyor.

Acı ailesi, zorlu günler geçirirken bir kaza olayı daha acılarını artırdı.

Kuzeni de benzer kazada hayatını kaybetti

11 Mart pazartesi günü saat 16.00 sıralarında TEM Otoyolu, Kavaklı Mahallesi mevkii Ankara istikametinde meydana gelen kazada, sürücü Soner Aci ve oğlu Anıl Aci'nin bulunduğu otomobil arızalanınca emniyet şeridine çekildi.

Bu sırada aynı yöne ilerleyen, Sait İ.'nin kullandığı 34 ET 4116 plakalı kamyon önce otomobile ardından da Anıl Aci'ya çarptı. Kamyon, 100 metre ilerde dururken Anıl Aci, çarpmanın etkisiyle savruldu.

İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince öldüğü belirlenen Anıl Aci'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

Sürücü serbest bırakılmıştı

Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü 32 yaşındaki Sait İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Rüzgardan araç savruldu, birine çarptığımı aynadan gördüm"

Sait İ. ifadesinde "Rüzgarın idaremdeki aracı hafif savurması sonucu aracım sağ tarafa doğru yani emniyet şeridine doğru savruldu. Sonrasında emniyet şeridinde bir araç olduğunu fark ettim ve aracı toparlamaya çalıştım. Ancak emniyet şeridindeki aracın sol yanına sürterek çarptım. Orada birisine çarptığımı aracımın aynasından arkaya baktığımda gördüm. Yolda herhangi bir ikaz bulunmamaktaydı" dediği öğrenildi.

Bilirkişi raporunda asli kusurlu bulundu, tutuklandı

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda, Sait İ.'nin otoyolda tehlikeli şerit değiştirme suçundan asli kusurlu olduğu belirtildi.

Bugün tekrar mahkemeye sevk edilen Sait İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)