İstanbul'da eski boksör tarafından öldürülen adamın oğlu konuştu: Babam namusuyla yaşadı Pendik'te eski boksör Engin Karanlık, dini nikahlı eşine sarkıntılık yaptığını söyleyerek arkadaşı İkrami Güler’i öldürdü. Güler'in ölümünün ardından konuşan oğlu ise suçlamalara isyan etti.

DHA

İstanbul'un Pendik ilçesi Doğu Mahallesi'nde eski boksör Engin Karanlık, dini nikahlı eşi Selda Uzan ve İkrami Güler ile birlikte alkol almak için eve geldi.

Bir süre evde oturduktan sonra Engin Karanlık lavaboya giderken, Güler'in Selda Uzan'a sarkıntılık yaptığını duyduğunu söyledi ve konuşmak için arkadaşını kapıya çağırdı.

Burada ikili arasında yaşanan tartışma sonrasında Engin Karanlık, İkrami Güler'e yumrukla saldırdı.

Güler, aldığı darbeler sonucu yere yığılırken, yerde hareketsiz yatan Güler'i, Engin Karanlık ve Selda Uzan bir süre sonra evlerinin yakınındaki mezarlığa bırakıp kaçtı.

Oğlu suçlamaların "asılsız" olduğunu söyledi

Engin Karanlık ve Selda Uzan polis ekiplerinin çalışmasıyla gözaltına alındı. Karanlık ve Uzan emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık ifadelerinin ardından hakimliğe sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güler'in cenazesi, memleketi Diyarbakır'da defnedildi. İkrami Güler'in oğlu, babasının alacak parası olduğunu belirterek iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

"Babamı öldüresiye dövmüşler"

İkrami Güler'in oğlu Erdem Hasan Güler, eski boksör Karanlık'ın babasına borçlu olduğunu belirterek, "Birkaç gündür babam İkrami Güler hakkında medyaya verilen yalan ve asılsız haberler hakkında açıklama yapma gereği duydum. Babam İkrami Güler’in Engin Karanlık’tan alacağı bir para vardı. Engin Karanlık ve yanındaki arkadaşları, babama planlayarak tasarlanarak bir pusu kurmuştur. Babamı buluşma noktasına çağırmışlardır. Babam buluşma noktasına gittiğinde aralarında bir tartışma çıkmış. Babamı öldüresiye dönmüşlerdir.

Babamı öldürüp mezarlığa bırakıp kaçmışlardır. Babam namusuyla, şerefiyle yaşayan bir adamdı. Biz bu yapılanların hiçbirini hak etmedik. Yaşadığımız acılar ve bu yazılanlar bizi daha çok yıprattı. Umarım adalet tecelli eder ve bu şahıslar en ağır şekilde cezalandırılır. Tutuklanan Engin Karanlık ve yanındaki kadın aşağılık bir şekilde babam hakkında iftira attılar." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)