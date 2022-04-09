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    İstanbul’da otobüs arızalandı, vatandaşlar yolda bekledi

    Arıza yapan otobüsten inmek zorunda kalan vatandaşlar, yol kenarındaki yeşillik alanda beklemeye başladı. Yolcuların başka otobüs gelene kadarki bekleyişleri, cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 09.04.2022 - 11:23
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    İstanbul’da otobüs arızalandı, vatandaşlar yolda bekledi

    İstanbul’da, TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan bir İETT otobüsü, Hal-Otogar bağlantı yolunda saat 08.00 sıralarından arızalandı.

    Otobüs şoförü yol kenarına çektiği otobüsün, motor bölümünü açtı.

    Arızanın büyük olduğunun belirlenmesinin üzerine, yolcular inmek zorunda kaldı.

    Bazı yolcular, yoldan geçen otobüsleri durdurmaya çalıştı

    Çaresizce yol kenarındaki yeşil alana inmek zorunda kalan vatandaşlardan bazıları, yoldan geçen otobüsleri durdurarak binmeye çalıştı.

    İstanbul’da otobüs arızalandı, vatandaşlar yolda bekledi VİDEO

    Yolcular, başka bir araca alındı

    Bekleyen vatandaşlar, gelen başka bir araç ile yollarına devam ederken, yaşanan anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

    İstanbul’da otobüs arızalandı, vatandaşlar yolda bekledi #1

    İstanbul’da otobüs arızalandı, vatandaşlar yolda bekledi #2

    İstanbul’da otobüs arızalandı, vatandaşlar yolda bekledi #3

    İstanbul’da otobüs arızalandı, vatandaşlar yolda bekledi #4

    İstanbul’da otobüs arızalandı, vatandaşlar yolda bekledi #5

    İstanbul’da otobüs arızalandı, vatandaşlar yolda bekledi #6

    İstanbul’da otobüs arızalandı, vatandaşlar yolda bekledi #7

    İstanbul’da otobüs arızalandı, vatandaşlar yolda bekledi #8

    İstanbul’da otobüs arızalandı, vatandaşlar yolda bekledi #9


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