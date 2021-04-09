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    İstanbul’da otobüs terminalinde uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

    15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda düzenlenen operasyonlarda 4 kişi yakalanırken, İstanbul’a satış için getirilen çeşitli türde uyuşturucu madde ele geçirildi.
    • İHA
    • 09.04.2021 - 09:14
    • Güncelleme : 09.04.2021 - 09:49
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    İstanbul’da otobüs terminalinde uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘uyuşturucuyla mücadele’ kapsamında 15, 29 ve 31 Mart ile 5 Nisan tarihlerinde Anadolu illerinden İstanbul'a yolcu otobüsüyle uyuşturucu getiren zehir tacirlerini takibe aldı.

    4 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

    Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yapılan operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı; 7 kilo 320 gram toz esrar, 10 kilo 100 gram bonzai, 141 gram kubar esrar, 18 tane sentetik hap, 939 kilo 66 gram eroin, 346 kilo 31 gram metamfetamin ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

    Bazı uyuşturucu maddeleri bir şüphelinin montundaki kapüşonda ele geçirilirken, toz esrar paketleri ise bir başka şüphelinin sırt çantasında ele geçirildi.

    TUTUKLANDILAR

    Değişik tarihlerde yapılan operasyonlarda yakalanan 4 şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

    İstanbul’da otobüs terminalinde uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı ViDEO

    İstanbul’da otobüs terminalinde uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı #1

    İstanbul’da otobüs terminalinde uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı #2

    İstanbul’da otobüs terminalinde uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı #3

    İstanbul’da otobüs terminalinde uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı #4

    İstanbul’da otobüs terminalinde uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı #5

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