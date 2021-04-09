15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda düzenlenen operasyonlarda 4 kişi yakalanırken, İstanbul’a satış için getirilen çeşitli türde uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, ‘uyuşturucuyla mücadele’ kapsamında 15, 29 ve 31 Mart ile 5 Nisan tarihlerinde Anadolu illerinden İstanbul'a yolcu otobüsüyle uyuşturucu getiren zehir tacirlerini takibe aldı.

4 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yapılan operasyonlarda 4 şüpheli yakalandı; 7 kilo 320 gram toz esrar, 10 kilo 100 gram bonzai, 141 gram kubar esrar, 18 tane sentetik hap, 939 kilo 66 gram eroin, 346 kilo 31 gram metamfetamin ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Bazı uyuşturucu maddeleri bir şüphelinin montundaki kapüşonda ele geçirilirken, toz esrar paketleri ise bir başka şüphelinin sırt çantasında ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Değişik tarihlerde yapılan operasyonlarda yakalanan 4 şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul’da otobüs terminalinde uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı ViDEO