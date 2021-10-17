Direksiyono hakimiyetini kaybeden sürücü, içindeki otomobille birlikte başka bir araca çarparak ters döndü. Bölgedeki güvenlik kamerası, kaza anını kaydetti.

İstanbul Esenler'de sabahın erken saatlerinde kaza yaşandı.

Saat 05.45 sıralarında Birlik Mahallesi'nde meydana gelen kazada, iddiaya göre; Suriye uyruklu Gassan Alahmed idaresindeki araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki bir otomobile çarptı.

ÇARPTIKTAN SONRA TAKLA ATTI

Araç, sokakta seyir halindeyken çarpmanın etkisiyle takla attı. Ters dönen aracın sürücüsü Alahmed, araç içerisinde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı sürücü, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Alahmed'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

İstanbul'da otomobil, sokakta takla attı ViDEO

"UYKUDAN KALKIP GELDİM"

Evinde uyuduğu sırada kazayı duyup yardıma koşan Burhan Çiçek, "Uyuyordum, bir ses duydum. Kalkıp geldim. Araç ters dönmüş. Başka bir araca çarpmış. İtfaiye geldi. Sürücüyü çıkardılar. Durumu iyi, canlıydı." dedi.