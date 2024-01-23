İstanbul'da Özbekistanlı iki kadına bıçaklı saldırı: 1 ölü

DHA
İstanbul'un Fatih ilçesi Molla Gürani Mahallesi'nde bulunan 4 katlı apartmanda kiraladıkları dairede bir kız arkadaşıyla kalan Özbekistan uyruklu Shakhnoza Kurbonova, evine gelen bir erkekle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesiyle şüpheli, eline geçen bıçakla iki kadını defalarca bıçaklayarak evden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan kadınları ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye götürdü.
Hastanede hayatını kaybetti
Ağır yaralanan Kurbonova, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralanan diğer kadının tedavisi devam ediyor.
Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalayarak gözaltına alırken olayın yaşandığı daire ise savcılık emriyle mühürlendi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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