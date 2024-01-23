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İstanbul'da Özbekistanlı iki kadına bıçaklı saldırı: 1 ölü

İstanbul'da Özbekistanlı iki kadına bıçaklı saldırı: 1 ölü Fatih'te bir dairede yaşayan iki Özbekistanlı kadın, bir erkek tarafından defalarca bıçaklanırken kadınlardan Shakhnoza Kurbonova hayatını kaybetti.