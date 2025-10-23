İstanbul'da park halindeki bir araçta yangın çıktı

- İstanbul Sultangazi'de park halindeki bir otomobil alev aldı.
- Vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
- Araçta hasar meydana gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Park halindeki araç, birdenbire yanmaya başladı...
İstanbul'da Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi’nde saat 08.00 sıralarında park halinde bir otomobil, yanmaya başladı. Araç kısa sürede alevlere teslim oldu.
İLK MÜDAHALEYİ ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR YAPTI
Vatandaşların yangın tüpleriyle yaptığı müdahalenin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Araçta hasar oluşurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.