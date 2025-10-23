Abone ol: Google News

İstanbul'da park halindeki bir araçta yangın çıktı

Sultangazi'de park halindeki bir otomobilin alev alması çevrede paniğe yol açtı. Yangında araçta hasar oluşurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 23.10.2025 11:49
  • İstanbul Sultangazi'de park halindeki bir otomobil alev aldı.
  • Vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
  • Araçta hasar meydana gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Park halindeki araç, birdenbire yanmaya başladı...

İstanbul'da Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi’nde saat 08.00 sıralarında park halinde bir otomobil, yanmaya başladı. Araç kısa sürede alevlere teslim oldu.

İLK MÜDAHALEYİ ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR YAPTI

Vatandaşların yangın tüpleriyle yaptığı müdahalenin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.

Araçta hasar oluşurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

3. Sayfa Haberleri