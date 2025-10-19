İstanbul'da park halindeki elektrikli araç alev aldı

- İstanbul Sultangazi'de gece saatlerinde park halindeki bir elektrikli araç alev aldı.
- Alevlerin etkisiyle binanın camları patlarken, araç kullanılamaz hale geldi.
- Olay yerine gelen polis ekipleri kundaklama ihtimali üzerinde durarak soruşturma başlattı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi’nde gece saat 02.30 civarında park halindeki elektrikli araç bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Olay sırasında çevredeki vatandaşlar yangına müdahale etmeye çalıştı.
KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ
Alevlerin etkisiyle aracın yanındaki binanın camları patlarken, araç tamamen kullanılamaz hale geldi.
Polis ekipleri, ihbar üzerine olay yerine intikal ederken, kundaklama ihtimali üzerinde durularak soruşturma başlatıldı.