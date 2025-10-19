Abone ol: Google News

İstanbul'da park halindeki elektrikli araç alev aldı

Sultangazi'de gece saatlerinde park halindeki bir elektrikli araç aniden yanmaya başladı. Yangın sırasında binanın bazı camları patladı, araç ise kullanılamaz hale geldi.

Yayınlama Tarihi: 19.10.2025 18:20
  • İstanbul Sultangazi'de gece saatlerinde park halindeki bir elektrikli araç alev aldı.
  • Alevlerin etkisiyle binanın camları patlarken, araç kullanılamaz hale geldi.
  • Olay yerine gelen polis ekipleri kundaklama ihtimali üzerinde durarak soruşturma başlattı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Cebeci Mahallesi’nde gece saat 02.30 civarında park halindeki elektrikli araç bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Olay sırasında çevredeki vatandaşlar yangına müdahale etmeye çalıştı.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Alevlerin etkisiyle aracın yanındaki binanın camları patlarken, araç tamamen kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, ihbar üzerine olay yerine intikal ederken, kundaklama ihtimali üzerinde durularak soruşturma başlatıldı.

