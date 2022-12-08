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- İstanbul'da park halindeki kamyonetleri çalan şüpheli tutuklandı
İstanbul'da park halindeki kamyonetleri çalan şüpheli tutuklandı
- 08.12.2022 - 10:36
- Güncelleme : 08.12.2022 - 10:44
İstanbul'da Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri; Esenyurt, Fatih ve Kartal ilçelerinde kamyon ve kamyonet hırsızlığı yapan şüphelilere yönelik çalışmalarda, Kürşat Ö.'nün kamyon çalarken güvenlik kamerası kayıtlarına giren görüntüsüne ulaştı.
Üç farklı hırsızlık olayının da aynı kişi tarafından yapıldığı tespit edildi.
Düz kontakla aracı çalıştırdı
Görüntülerde, sabaha karşı kamyonetin yanına yaklaşan kişinin kapıyı zorlayarak açtığı, ardından düz kontakla aracı çalıştırdığı görüldü.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi önceki gün düzenledikleri operasyonla gözaltına alındı.
18 suç kaydı çıktı
Hurdacılık yaptığı öğrenilen şüpheli Kürşat Ö.'nün, 18 suç kaydı olduğu belirlendi.
Şüphelinin, 24 Ağustos'ta Kartal'da C.T.'ye ait kamyonetin, 28 Eylül'de Esenyurt'ta İ.B.'ye ait kamyonun ve 28 Kasım'da Fatih Balat'ta O.K.'ye ait kamyonun çalınma olaylarının faili olduğu tespit edildi.
Şüpheli tutuklandı
DHA'nın haberine göre, poliste işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli Kürşat Ö., tutuklandı.