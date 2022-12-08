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    İstanbul'da park halindeki kamyonetleri çalan şüpheli tutuklandı

    Park halindeki kamyonetleri çalan 35 yaşındaki Kürşat Ö., polis tarafından yakalandı. Kürşat Ö.'nün 18 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
    • 08.12.2022 - 10:36
    • Güncelleme : 08.12.2022 - 10:44
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    İstanbul'da park halindeki kamyonetleri çalan şüpheli tutuklandı

    İstanbul'da Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri; Esenyurt, Fatih ve Kartal ilçelerinde kamyon ve kamyonet hırsızlığı yapan şüphelilere yönelik çalışmalarda, Kürşat Ö.'nün kamyon çalarken güvenlik kamerası kayıtlarına giren görüntüsüne ulaştı.

    Üç farklı hırsızlık olayının da aynı kişi tarafından yapıldığı tespit edildi.

    Düz kontakla aracı çalıştırdı

    Görüntülerde, sabaha karşı kamyonetin yanına yaklaşan kişinin kapıyı zorlayarak açtığı, ardından düz kontakla aracı çalıştırdığı görüldü.

    Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi önceki gün düzenledikleri operasyonla gözaltına alındı.

    İstanbul da park halindeki kamyonetleri çalan şüpheli tutuklandı #1

    18 suç kaydı çıktı

    Hurdacılık yaptığı öğrenilen şüpheli Kürşat Ö.'nün, 18 suç kaydı olduğu belirlendi.

    Şüphelinin, 24 Ağustos'ta Kartal'da C.T.'ye ait kamyonetin, 28 Eylül'de Esenyurt'ta İ.B.'ye ait kamyonun ve 28 Kasım'da Fatih Balat'ta O.K.'ye ait kamyonun çalınma olaylarının faili olduğu tespit edildi.

    İstanbul da park halindeki kamyonetleri çalan şüpheli tutuklandı #2

    Şüpheli tutuklandı

    DHA'nın haberine göre, poliste işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli Kürşat Ö., tutuklandı.

    İstanbul da park halindeki kamyonetleri çalan şüpheli tutuklandı #3

    İstanbul da park halindeki kamyonetleri çalan şüpheli tutuklandı #4

    İstanbul da park halindeki kamyonetleri çalan şüpheli tutuklandı #5


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