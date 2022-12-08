Haberler

3. Sayfa Haberleri

İstanbul'da park halindeki kamyonetleri çalan şüpheli tutuklandı

İstanbul'da park halindeki kamyonetleri çalan şüpheli tutuklandı

Park halindeki kamyonetleri çalan 35 yaşındaki Kürşat Ö., polis tarafından yakalandı. Kürşat Ö.'nün 18 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.