İstanbul'da park ücretini kabul etmeyen sürücüye saldırdı: Gözaltına alındı Aracını yol kenarına park etmek isteyen sürücüden para isteyip vermeyince saldıran şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken hakkında adli işlem başlatıldı.

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İHA

İstanbul'da park ücreti isteyen saldırgan yakalandı.

Fatih ilçesinde dün sabah saatlerinde aracını cadde üzerinde park etmek isteyen bir sürücüden değnekçi olduğu ileri sürülen bir kişi park parası istedi.

Bunun üzerine sürücü ile şahıs arasında tartışma çıktı.

Sürücüye saldırdı

Tartışmanın kısa sürede hararetlenmesiyle şahıs, sürücüye hakaret edip aracın camından içeri sarkarak saldırdı.

Durumu gören etraftaki esnaf araya girerek kavgayı ayırdı.

O anlar araçta bulunan vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Gözaltına alındı

Görüntünün sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Müdürlüğü Ekipleri, otopark ücreti isteyen şahsın A.A olduğunu belirleyerek gözaltına alındı.

Yakalanan A.A. hakkında "karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" ten adli işlem başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)