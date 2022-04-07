Kargo teslim kağıdına imza attığını sanan emekli mühendis İskender Akan, 7 milyon liralık senetle karşı karşıya kaldı. Mağdur adam, olayı organize edenin eski Rus sevgilisi olduğunu söyledi.

İstanbul Yeşliköy'de ikamet eden 73 yaşındaki İskender Akan, iddiaya göre 2018 yılında internet üzerinden tanıştığı Rus vatandaşı Natalya G. ile iki yıl boyunca birliktelik yaşadı.

Ancak bir süre sonra kullanıldığını düşünen Natalya G., İskender Akan'dan 100 bin lira para istedi.

Terk edildi, aylar sonra 7 milyon lira dolandırıldı

Akan bu talebi karşılıksız bırakınca kadın önce adamı darbetti ardından tehditler yağdırıp ilişkisini noktaladı. Akan, ilerleyen günlerde ise 6 milyon 950 bin liralık senet nedeniyle icralık oldu.

İstanbul'da 'pencere yöntemi'yle dolandırıcılık iddiası VİDEO



Pencere yöntemiyle yanlış senedi imzaladı

Akan, kargo teslim kağıdı imzalarken pencere yöntemiyle düzenlenen senede bilmeden kefil olarak imza attığını ve bunu Rus sevgilisinin organize ettiğini ileri sürdü. Parayı ödeyen Akan, avukatıyla birlikte icra davasına itiraz etti.

"Bu olayı Rus sevgilim organize etti"

Başından geçenleri anlatan Akan, "İcrayı ben bankadan gelen mesajla haber aldım. Bir senet hazırlanmış. Ben kefil gösterilmişim. Senette yazan isimleri tanımıyorum. Uzun süredir sonuç alamadık. 6 milyon 950 bin liralık bir senet bu. Biz icralık olmamak için teminat olarak bu parayı yatırdık. Bu benim hayatımı alt üst etti. 2018'de internet vasıtasıyla tanıdığım, Rus bir kadınla birlikteliğim oldu. Bir takım tartışmalarımız oldu. Şiddete eğilimli biriydi. Zaman zaman bana saldırdı. Polis çağırdım, darp raporu aldım. Organize eden büyük ihtimalle oydu.

"İnternetten sipariş vermişti, gelince bakmadan imzaladım"

Beni tehdit etti. 'Ben tek değilim, bana sahip çıkanlar var' diye beni tehdit etti. Bu tehditten iki ay sonra, senet olayları çıktı. Benden 100 bin lira talep etti. 'İki sene beni kullandın' diyerek. İnternetten evime siparişi vermişti. Ben de dikkat etmeden imzalamıştım." dedi.

Pencere yöntemi hakkında bilmeniz gerekenler

Avukat Gülsen Sözer de pencere yöntemiyle dolandırıcılık hakkında şunları söyledi:

"Kapıya gelen kargo vasıtasıyla imzasının alındığından şüpheleniyoruz. Pencere yöntemi dediğimiz bir yöntem kullanıyorlar. Size bir kargo kağıdı gibi kağıt imzalatıyorlar. Altında dikdörtgen şeklinde, kesilmiş yuva oluyor, oraya imza atıyorsunuz. Siz o kağıdı imzaladığınızı sanıyorsunuz ama altındaki senet ya da boş kağıdı imzalıyorsunuz. Bu yöntemle malları gasbedilen birçok yaşlı, tek yaşayan insan var."