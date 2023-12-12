İstanbul'da PKK/KCK terör örgütü operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

AA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK lehine faaliyet yürütenlerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.
Çalışmalar kapsamında daha önceki operasyonlarda ele geçirilen dijital materyaller üzerinde yapılan inceleme sonucu, örgütsel faaliyetlerde bulunan ve örgüt için insan kaçakçılığı yapan 7 şüpheli tespit edildi.
7 adrese operasyon düzenlendi
Şüphelilerin yakalanması için 2 ilçede 7 ayrı adrese operasyon düzenlendi.
5 kişi gözaltına alındı
Eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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