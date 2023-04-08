İstanbul'da polis değnekçiye suçüstü yaptı Maltepe'de yol üzerine park eden araç sürücülerinden ücret istediği tespit edilen ve polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan H.Ç. gözaltına alındı.

DHA İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri denetimlerine devam ediyor. Denetimlerde Maltepe Altıntepe Mahallesi Kasaplar Çarşısı önünde bir kişinin, yol üzerine park eden araç sürücülerinin yanına gelerek park ücreti istediği tespit edildi. Sivil ekipten park ücreti istedi Yol kenarına park etmek istediğini söyleyen sivil trafik ekipleri, kendilerinden ücret isteyen H.Ç.'yi suçüstü yakaladı. Gözaltına alındı Gözaltına alınan H.Ç., 'Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek' suçundan Küçükyalı Şehit Mehmet Emin Aydın Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.