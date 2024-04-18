İstanbul'da sokakları dün hareketli anlara şahit oldu.
Beylikdüzü ilçesinde cadde üzerinde motosiklet ile seyir halindeki şüphelilerden birinin belindeki silahı fark eden polis memuru dur ihtarında bulundu.
Belinde silahla yakalandı
Şüpheliler dur ihtarına uymayınca, motosikletli polis memuru şüphelileri kovalamaya başladı.
O anlar kamerada
Film sahnelerini aratmayan kovalama anları kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Şüpheliler, uzun kovalamanın ardından Dereağzı Mahallesi'nde yakalandı.
2 kişiye 33 bin 472 TL ceza kesildi
Yaşlarının 18'den küçük olduğu belirlenen U.C ve R.K'nın üzerinden bir adet havalı tabanca ve içerisindeki yasaklı maddeden dolayı Türkiye'de satışı yasak olan 'cinsel güç artırıcı' olarak isimlendirilen yasadışı ilaçlar çıktı.
Gözaltına alınan U.C ve R.K'ya toplamda 33 bin 472 lira ceza yazıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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