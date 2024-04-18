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İstanbul'da polisin dur ihtarına uymadılar: 33 bin 472 TL ceza yediler

İstanbul'da polisin dur ihtarına uymadılar: 33 bin 472 TL ceza yediler Dur ihtarına uymayan motosikletliler ve polis arasında yaşanan kovalamacada yakalanan iki kişiye 33 bin 472 TL ceza kesilirken, yapılan üst aramasında cinsel güç artırıcı ilaçlar çıktı.