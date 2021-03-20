İstanbul'da PYD/YPG terör örgütüne operasyon: 6 gözaltı

Bağcılar ve Başakşehir'de düzenlenen operasyon kapsamında, Nevruz öncesi provokatif eylem hazırlığında oldukları tespit edilen Suriye uyruklu F.A., B.M., A.M., M.A., M.H., ve M.Ş. yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Suriye’de PYD/YPG saflarında faaliyet gösteren bazı şahısların İstanbul'da faaliyet göstereceği bilgisi alındı.

Jandarma ekiplerince yapılan istihbarı çalışmalar, teknik ve fiziki takip ile yakalanan örgüt mensuplarının itirafları doğrultusunda geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı.

4 ADRESE ŞAFAK OPERASYON

PYD/YPG terör örgütünde faaliyet gösterirken yasa dışı yollardan Türkiye’ye gelerek İstanbul’da faaliyetlerini sürdüren şüphelileri adım adım takip eden Jandarma ekipleri, BTÖ mensuplarının kimliklerini, eşkâllerini, Bağcılar ve Başakşehir’deki ikamet adreslerini belirledi.

Şüphelilerin her hareketini mercek altına alarak takibi sürdüren Jandarma ekipleri, BTÖ mensuplarının yaklaşan Nevruz öncesinde provokatif eylem hazırlığında olduklarını tespit etti. Jandarma ekipleri PYD/YPG terör örgütü mensuplarını ele geçirmek için şafak vakti belirlenen 4 farklı adrese operasyon başlattı.

Jandarma'dan PYD/YPG terör örgütüne operasyon

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirilirken, PYD/YPG terör örgütü üyesi oldukları tespit edilen Suriye uyruklu F.A., B.M., A.M., M.A., M.H., ve M.Ş, isimli şahıslar gözaltına alındı.

NEVRUZ ÖNCESİ EYLEM HAZIRLIĞI

Gözaltına alınan terör örgütü üyelerinin tamamının örgütün sözde Özel Kuvvetleri tarafından askeri, siyasi ve ideolojik eğitime tabi tutuldukları, PYD/YPG saflarında faaliyet gösterdikleri, Türkiye Cumhuriyeti tarafından icra edilen “Zeytin Dalı Harekatı”ndan sonra Türkiye’ye yasa dışı yollardan giriş yaptıkları, İstanbul’da yaklaşan Nevruz öncesinde ise provokatif eylem hazırlığında oldukları Jandarmadaki sorgulamalarında ortaya çıkarıldı.