İstanbul'da Ramazan davulcusunun mirasını torunu koruyor

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan Salman Ok, 43 yıldır davul çalıyor.

43 yıldır Avcılar'a gelerek Ramazan davulculuğu yapan Salman Ok, bu geleneği torununa aktardı.

"ATALARIMIZDAN GELİYOR"

Yıllardır Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde Ramazan davulculuğu yaptığını belirten Salman Ok, "Geçen uzun sürede bize yardımcı olan bütün belediye başkanları, muhtar ve mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum.

Buraya geliyoruz, bize yardımcı oluyorlar. Bir ekmek parası kazanıp memlekete gidiyoruz. 1983'ten bu yana bu mahalleye gelip davul çalıyorum. Davul çalmak bizim atalarımızdan geliyor.

Benden sonra çocuklarım yetişti. Artık çocuklarım, torunlarım çalıyor. Bu da bizim bir ekmek kapımız." şeklinde konuştu.

"ZOR BİR GÖREV"

Ramazan davulculuğunun zor bir görev olduğunu dile getiren Ok, “Gece kapı kapı yağmurda davul çalarak dolaşıyorsun. Sokaklarda köpeklerden kendini sakınmak zorundasın.

Bazen davul sesine kızan oluyor, burada çalma diyen oluyor. Üç beş sokak öteye geçiyor, ondan sonra davul çalmaya başlıyoruz.

Köpekler de kötü. Davulcu olarak en büyük şikayetimiz, belgesiz kişilerin bizim yerimize gidip para toplaması. Halkımızın kimlik sormadan bahşiş vermemesini istiyoruz." dedi.