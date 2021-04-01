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- İstanbul'da rögar kapağı hırsızlığı
İstanbul'da rögar kapağı hırsızlığı
Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlıkta, rögar kapağının çalınma anları görüldü.
- DHA
- 01.04.2021 - 10:40
- Güncelleme : 01.04.2021 - 10:42
İstanbul Bayrampaşa'da iki kağıt toplayıcısı, rögar kapağını çaldı.
Muratpaşa Mahallesi'nde iki şahıs, gece saatlerinde yoldaki rögar kapağını yerinden çıkarmak istedi.
RÖGAR KAPAĞINI SÖKTÜLER
İlk girişimleri başarısız olan hırsızlar, sonraki denemelerinde rögar kapağını yerinden söktü. Kapağı arabalarına koyan şüpheliler, olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Bayrampaşa'daki rögar kapağı hırsızlığı kamerada ViDEO
GÖZALTINA ALINDILAR
Bayrampaşa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Caddesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.
Hırsızlık şüphelilerinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.