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    İstanbul'da rögar kapağı hırsızlığı

    Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlıkta, rögar kapağının çalınma anları görüldü.
    • DHA
    • 01.04.2021 - 10:40
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 10:42
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    İstanbul'da rögar kapağı hırsızlığı

    İstanbul Bayrampaşa'da iki kağıt toplayıcısı, rögar kapağını çaldı.

    Muratpaşa Mahallesi'nde iki şahıs, gece saatlerinde yoldaki rögar kapağını yerinden çıkarmak istedi.

    RÖGAR KAPAĞINI SÖKTÜLER

    İlk girişimleri başarısız olan hırsızlar, sonraki denemelerinde rögar kapağını yerinden söktü. Kapağı arabalarına koyan şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Bayrampaşa'daki rögar kapağı hırsızlığı kamerada ViDEO

    GÖZALTINA ALINDILAR

    Bayrampaşa Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Caddesi'nde yakalayarak gözaltına aldı.

    Hırsızlık şüphelilerinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

    İstanbul da rögar kapağı hırsızlığı #1

    İstanbul da rögar kapağı hırsızlığı #2

    İstanbul da rögar kapağı hırsızlığı #3

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