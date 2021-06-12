İstanbul'da sahte ilaç operasyonu

3 ilçede 9 adrese yapılan operasyonda, uyuşturucu özelliği bulunan yaklaşık 2 milyon adet sahte ve kaçak ilaç bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz perşembe, kaçak ve sahte ilaç depoladığı tespit edilen ecza depolarına yönelik çalışma başlattı.

3 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Esenler, Sancaktepe ve Kartal ilçelerinde belirlenen 3'ü ecza deposu 9 adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

İstanbul'da kaçak ve sahte ilaç operasyonu

2 MİLYON İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Kırmızı, yeşil ve beyaz reçeteyle satılan yaklaşık 2 milyon adet uyuşturucu ve uyarıcı madde özelliği olan ilaç ele geçildi. Operasyonda, ayrıca uyuşturucu madde imal ve ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 102 bin 100 TL ile 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

5 şüphelinin gözaltındaki işlemleri sürerken, ele geçirilen uyarıcı ve uyuşturucu maddeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde sergilendi.