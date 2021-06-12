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    İstanbul'da sahte ilaç operasyonu

    3 ilçede 9 adrese yapılan operasyonda, uyuşturucu özelliği bulunan yaklaşık 2 milyon adet sahte ve kaçak ilaç bulundu.
    • DHA
    • 12.06.2021 - 12:18
    • Güncelleme : 12.06.2021 - 12:21
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    İstanbul'da sahte ilaç operasyonu

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz perşembe, kaçak ve sahte ilaç depoladığı tespit edilen ecza depolarına yönelik çalışma başlattı.

    3 İLÇEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

    Esenler, Sancaktepe ve Kartal ilçelerinde belirlenen 3'ü ecza deposu 9 adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

    İstanbul'da kaçak ve sahte ilaç operasyonu

    2 MİLYON İLAÇ ELE GEÇİRİLDİ

    Kırmızı, yeşil ve beyaz reçeteyle satılan yaklaşık 2 milyon adet uyuşturucu ve uyarıcı madde özelliği olan ilaç ele geçildi. Operasyonda, ayrıca uyuşturucu madde imal ve ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 102 bin 100 TL ile 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu.

    5 şüphelinin gözaltındaki işlemleri sürerken, ele geçirilen uyarıcı ve uyuşturucu maddeler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde sergilendi.

    İstanbul da sahte ilaç operasyonu #1

    İstanbul da sahte ilaç operasyonu #2

    İstanbul da sahte ilaç operasyonu #3

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