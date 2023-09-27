İstanbul'da sahte parfüm operasyonu: 26 bin şişe ele geçirildi İki farklı adrese düzenlenen operasyonda, 26 bin 454 şişe sahte parfüm ele geçirildi. Sahte parfümler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde basın mensuplarına sergilendi.

DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Küçükçekmece'de depo olarak kullanılan iki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lira olan 26 bin 454 şişe parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan incelemede; parfümlerin ünlü markalara ait gibi göründüğü ancak halk sağlığını tehdit edecek şekilde merdiven altı diye tabir edilen kötü şartlarda üretim ve dolumunun yapıldığı, sağlıksız şekilde piyasaya sürülmeye hazırlanıldığı anlaşıldı.

Emniyet sahte parfümleri sergiledi

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli hakkında 'kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürme' suçundan adli işlem başlatıldı.

Ele geçirilen sahte parfümler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde basın mensuplarına sergilendi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)