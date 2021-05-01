İstanbul'da sahte pasaport çetesine operasyon: 2 gözaltı

Terör örgütü üyeleri ile göçmenlere sahte pasaport temin edip yurt dışına illegal yollarla çıkışını sağlayan Irak bağlantılı bir şebeke çökertildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollarla girip çıkan göçmenler ile FETÖ, PKK, DHKP/C ve DAEŞ gibi terör örgütlerinin firari üyelerine sahte pasaport temin eden Irak uyruklu bir suç şebekesini tespit etti.

Harekete geçen ekipler, 28 Nisan’da Fatih’te belirlenen 2 ayrı adrese operasyon düzenledii

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Baskınlarda Irak uyruklu A.J.M.M. ve W.A.K. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda vize, pasaport, kimlik kartı ve bu belgelerin yapımında kullanılan 15 farklı ülkeye ve çeşitli resmi kurumlara ait mühür, kaşe ve belge ele geçirildi.

1'İ TUTUKLANDI

Yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından önceki gün “Resmi Belgede Sahtecilik” suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.J.M.M. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, W.A.K. adlı zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.