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DHA

İstanbul'da bir zehir taciri de adaletin elinden kaçamadı.

Torbacılık olarak tabir edilen uyuşturucu satıcısı olan Y.E., E.E. ve B.Y., polis ekiplerinin takibine takıldı.

Fiziksel olarak hareketleri gözlenen şüphelilerin Üsküdar ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bir eve girdikleri görüldü.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Evden çıkarken otomobile bindikleri sırada polisin 'dur' ihtarına uymayan şüphelilerden biri otomobilden inip yaya olarak kaçtı.

Şüpheli, sokak aralarında yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Olayla ilgili Y.E., E.E. ve B.Y. gözaltına alındı.

SALÇA BİDONUNDA UYUŞTURUCU ZULASI YAKALANDI

Otomobilde ve şüphelilerin üstünde yapılan aramalar sonucu nakit 18 bin lira ve 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Bunun üzerine şüphelilerin adresine giden Üsküdar Asayiş Büro Amirliği ekipleri, salça bidonlarının içerisine gizlenmiş 4 parça halinde, 1 kilogram 205 gram uyuşturucu madde, satışa hazır halde parçalara ayrılmış 7,3 gram uyuşturucu madde ve 14 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

TUTUKLANDI

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

B.Y. ve Y.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.