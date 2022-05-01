Trabzonspor taraftarının coşkulu şampiyonluk kutlamalarında, aracın üzerine çıkan şahsın, otomatik silahla ateş edip dengesini kaybettiği sırada silahı tekrar ateş aldı.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutlayan taraftarlar dehşet saçtı.

Karadeniz Mahallesi'nde Trabzonsporlu taraftarların sevinç gösterileri sırasında otomobilin üzerine çıkan bir taraftar, otomatik silahla art arda ateş etti.

Düştüğü sırada silahı ateş aldı

Taraftar tam ineceği sırasında dengesini kaybederek düşerken, silah tekrar ateş aldı.

DHA'nın aktardığına göre, bu sırada bölgede bulunan vatandaşlar korku ile kaçtı.

O anlar kamerada

Bir diğer yandan ise yaşanan dehşet olay cep telefonu kayıtları tarafından kaydedildi.

İstanbul'da şampiyonluk kutlaması: Araç üzerinde otomatik silahla ateş açtı ViDEO