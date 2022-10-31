İstanbul'da satılık araç hurdaya döndü

Arnavutköy’de İETT otobüsü ile çarpıştıktan sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ormanlık alana uçtu.

İstanbul'da saat 17.00 sıralarında Sultangazi-Arnavutköy yolu Yol Bakım Şefliği mevkiinde Suat Turhan yönetimindeki 06 CAV 513 plakalı otomobil, İETT otobüsü ile çarpıştı.

Çarpışma sonrasında savrulan otomobil, yol kenarındaki koruma demirlerini aşarak ormanlık alana uçtu.

İlk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı

Kazada otomobilde bulunan Suat Turhan yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahale o esnada yoldan geçen diğer vatandaşlar tarafından yapıldı.

Yaralı, kısa sürede olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazadan hemen sonra yaşanan panik anları ve yaralının sedyeyle ambulansa bindirildiği anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Hurdaya dönen araçta 'sahibinden satılık' yazısı

Kaza sonrasında ormanlık alana uçan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Hurdaya dönen araca yapıştırılan "sahibinden satılık" yazısı ise dikkat çekti.

İHA'nın aktardığına göre otomobil polis çekicisi ile otoparka çekildi.