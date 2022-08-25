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    İstanbul'da selde kalan araçların masrafı cep yakıyor

    İstanbul’da sağanak yağış ve sel uyarıları gelmeye başladı. Uzmanlar, selde kalan araçlarda ağır hasarlar oluşabileceğini söylüyor. En düşük masraflar 50 bin liradan başlıyor.
    • 25.08.2022 - 14:00
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 14:06
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    İstanbul'da selde kalan araçların masrafı cep yakıyor

    İstanbul’da yoğun sel ve su baskınlarına karşı uyarılar peş peşe gelmeye başladı.

    Trafikte köprü altı, tünel gibi yerlerde araçlar sel altında kalabiliyor. Bu durumda ise araçlar, selden aldığı hasar ile kullanılamaz hale geliyor.

    Uzmanlar, selde kalan araçların masraflarının yüksek maliyetli olduğuna dikkat çekerek araç sahiplerine uyarılarda bulundu.

    "Araçlar su aldığında ağır hasarlı hale geliyor"

    Araçların yüksek seviyede su aldığında oluşan maliyetlerin yüksek olacağını söyleyen otomobil tamircisi Fatih Uygun, "Sel sularının araçlara vereceği zararlar suyun yükseldiği seviyeye göre artıyor. Aracın elektrik beyni ve motoru su aldığında araç ağır hasarlı hale geliyor. En düşük masraflar 50 bin liradan başlıyor, bu aracın modeline göre yükseliyor. Araçlarda su seviyesi lastiği geçtiğinde ciddi hasarlar oluşmaya başlıyor. Sağanak yağış ve sel uyarıları geldiğinde araç sahipleri dikkatli olsun, zorunlu olmadıkça yola çıkmasınlar." dedi.

    "Meteoroloji uyarılarda bulunuyor, böyle günlerde araçları çıkarmayalım"

    Su seviyesinin lastiğin üstüne çıkmasıyla sorunlar oluşabileceğini söyleyen otomobil tamircisi Ali Sağlam ise, "Aracın ağır hasarlı olması için ön cama kadar aracın su dolması gerekiyor. Meteoroloji uyarılarda bulunuyor. Böyle günlerde araçları çıkarmayalım, su birikintisi olabilecek bölgelerde kalmayalım. Araç sahipleri kaskosu yok ise büyük maliyetler ile karşılaşıyor. Araçlar dikiz aynasına kadar su alırsa maliyetler en alt modellerde dahi 100 binlere kadar çıkıyor. Bu durumlarla karşılaşmamak için dikkatli olunmalı." diye konuştu.

    İstanbul da selde kalan araçların masrafı cep yakıyor #1

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