İstanbul'da Senegalli milli futbolcuya AVM ortasında silah çekip şemsiye fırlattı

- İstanbul Sarıyer'de bir AVM'de, Senegalli futbolcu Papy Djilobodji ile Abdullah A. arasında yaşanan tartışma sırasında Abdullah A., silah çekip şemsiye fırlattı.
- Güvenlik görevlilerinin müdahalesinin ardından polis, Abdullah A.'yı gözaltına aldı ve hakkında işlem yaptı.
- Abdullah A. mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Sarıyer Ayazağa'da bulunan bir AVM'de, 20 Mart Perşembe günü saat 18.00 sıralarında yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.
Senegalli milli futbolcu Papy Djilobodji, arkadaşıyla AVM'deki mağazalardan alışveriş yaptı.
YÜRÜYEN MERDİVEN TARTIŞMASI ÇIKTI
Futbolcu ve arkadaşı ardından AVM'den çıkmak üzere yürüyen merdivenlere yöneldi.
Futbolcu merdivenin başında arkadaşıyla konuşmaya başladığı sırada yürüyen merdivenlere yönelen Abdullah A. ile futbolcu Djilobodji arasında tartışma çıktı.
AVM ORTASINDA SİLAH ÇEKTİ
Tartışmanın büyümesi üzerine Abdullah A., belindeki silahı çekerek futbolcuya doğrulttu.
Tartışmanın devam etmesi üzerine futbolcu Papy Djilobodji, arkadaşıyla olay yerinden uzaklaşmaya başladı.
FUTBOLCUYA ŞEMSİYE FIRLATTI
Abdullah A., bu kez de eline aldığı şemsiyeyi futbolcuya fırlattı.
Ardından da üstüne yürüyerek onu itti.
Bağrışmaların ardından olay yerine gelen vatandaşlar, tarafları ayırdı.
POLİS, SALDIRGANI GÖZALTINA ALDI
AVM güvenliğinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi.
Kısa sürede gelen ekipler, Abdullah A.'yı yakaladı.
Silahına el konulan Abdullah A., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE SERBEST BIRAKILDI
Poliste 3 suç kaydı olduğu ortaya çıkan Abdullah A., ifadesinin alınması ve hakkında 'silahlı tehdit' suçundan adli işlem yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan Abdullah A., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.